Anuncian la Feria de las Fiestas Patrias 2026 en Tlatlauquitepec, Puebla

El mes de septiembre inunda de fiesta muchos lugares de México, sin embargo, en la Sierra Nororiental de Puebla, también es aprovechado por algunos lugares para realizar sus tradicionales ferias.

Tal es el caso del Pueblo Mágico de Tlatlauquitepec, donde se llevará a cabo la Feria de las Fiestas Patrias 2026, llenando de luz y color el municipio durante diez días.

En N+ Puebla te damos a conocer la fecha en que iniciará esta celebración y los artistas invitados que se presentarán para celebrar con los 34 mil habitantes y visitantes que se esperan.

La Feria de las Fiestas Patrias 2026 de Tlatlauquitepec se realizará del 11 al 20 de septiembre donde se ofrecerán 67 actividades artísticas, gastronómicas, artesanales y culturales, con concursos de huapango, juegos tradicionales y carrera nocturna.

En cuanto a los artistas invitados, para la inauguración, el 11 de septiembre, Paty Cantú ofrecerá su concierto en el Teatro del Pueblo. Un día después será el turno de bailar duranguense con El Trono de México.

El 13 de septiembre se llevará a cabo un Tributo a Lara Campos, el 15 de septiembre después del grito se presentarán Los Askis y el 16 se realizará una función de lucha libre y el tradicional rodeo.

El 17 de septiembre ofrecerá su concierto Grupo Latino, mientras que el 19 de septiembre se esperan las presentaciones de Dannahí Mejía, El Poder del Norte y Los Ángeles Azules.

El 20 de septiembre para el cierre de la Feria de las Fiestas Patrias 2026 se presentará Nelson Kanzela. Para conocer más detalles de esta celebración, puedes visitar la página de Facebook Tlatlauquitepec Pueblo Mágico.

Con información de N+

GMAZ