Repliegan Protesta de la Unión de Trabajadores Agrícolas tras Lanzar Cohetones en Segob

Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) que protestaban esta tarde afuera de la secretaría de Gobernación, lanzaron cohetones e intentaron quemar una llanta en protesta porque acusan que no se han atendido sus demandas respecto a predios en la zona del Lago de Texcoco.

Los productores agrícolas se apostaron en la calle de Bucareli, donde también lanzaron piedras, por lo que elementos de Protección Civil respondieron con polvo de extintor, apagaron el fuego y replegaron a los manifestantes.

Fue antes de las 14:00 horas que integrantes de la UNTA llegaron a la Segob, luego de que se concentraron en el Monumento a la Revolución.

Momentos de tensión se vivieron al exterior del edificio de la Secretaría de Gobernación, en Bucareli, cuando los integrantes de la Unión de Trabajadores Agrícolas lanzaron piedras y objetos, por lo que los policías respondieron con polvo de extintor.



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