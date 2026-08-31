Movilidad

CDMX Aclara Qué Pasará con Motos Eléctricas Sin Placas

El Gobierno de la capital del país plantea un descuento del 50% para el trámite de emplacamiento de vehículos eléctricos, conocidos como VEMEPE

Moto eléctrica en calles de la Ciudad de MéxicoMoto eléctrica en calles de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Gobierno de CDMX ofrece 50% de descuento en placas para VEMEPE. Empresas deben registrar antes del 1 de septiembre. Sanciones desde el 20 de noviembre.

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