CDMX Aclara Qué Pasará con Motos Eléctricas Sin Placas

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) informó qué va a pasar con los vehículos de movilidad eléctrica personal (VEMEPE), que aún no han tramitado sus placas para circular en la capital del país.

En conferencia de prensa, Héctor Ulises García Nieto, titular de la Secretaría de Movilidad de CDMX, aclaró que el 1 de septiembre es la fecha límite para que las empresas se registren ante la Semovi, pues están obligadas a hacer el trámite sobre todos los vehículos VEMEPE tipo A o B que vendan, es decir, los que pesan menos de 35 kilogramos y los que pesan entre 35 y 350 kilos, respectivamente.

El funcionario explicó que las empresas no son las responsables de emplacar los vehículos tipo VEMEPE, solo se encargan de cotejar las unidades ante Semovi, dependencia que otorga las placas a los usuarios.

Sobre el precio de las placas, el Gobierno de CDMX había establecido un costo de 710 pesos; sin embargo, se planteó una reducción del 50% por tratarse de autos eléctricos, por lo que se prevé que los usuarios solo paguen 355 pesos, una vez que el Congreso de la Ciudad de México lo autorice.

Para los VEMEPE que no cuenten con sus placas, el próximo 20 de noviembre iniciarán las sanciones, afirmó el titular de la Semovi.