Así Está la México-Querétaro por Regreso a Clases: Capufe Informa Tramos Afectados

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó sobre las condiciones de circulación en la autopista México-Querétaro.

De acuerdo con los reportes de Capufe, ocurrió un accidente en el kilómetro 46 de la autopista México-Querétaro, en dirección a la Ciudad de México.

En ese sentido, a las 5:11 horas, señaló que causó cierre parcial a la circulación en dicho tramo, debido a las labores para atender el incidente.

A las 5:30 horas, precisó que sigue la reducción de carriles por las maniobras para retirar las unidades siniestradas.

Más tarde, a las 6:29 horas, Capufe señaló que el accidente fue atendido, sin embargo, continúa la carga vehicular.

FBPT