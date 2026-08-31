Movilidad

Así Está la México-Querétaro por Regreso a Clases: Capufe Informa Tramos Afectados

Desde temprano se han registrado afectaciones viales en la autopista

Autopista México-QuerétaroTránsito en la Autopista México-Querétaro. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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