Seguridad

Alejandra Quintos, Madre de Dafne, Recibe Seguridad Tras Presuntas Amenazas de Muerte

La madre de la menor aseguró que presentará una denuncia con las pruebas que ha recopilado y que continuará exigiendo justicia por el caso de su hija.

Alejandra Quintos Denuncia Recibir Amenazas de MuerteAlejandra Quintos Denuncia Recibir Amenazas de Muerte. Foto: N+

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Madre de Dafne, asesinada en Tamaulipas, denuncia amenazas de muerte. Alejandra Quintos no se detiene y busca justicia con pruebas en mano.

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