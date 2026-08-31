Alejandra Quintos, Madre de Dafne, Recibe Seguridad Tras Presuntas Amenazas de Muerte

Alejandra Quintos, madre de Dafne, menor que fue asesinada en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, informó que comenzó a recibir seguridad por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado tras las amenazas de muerte que ha recibido.

La madre de Dafne señaló que ha recibido numerosos mensajes en los que es amenazada y agredida verbalmente. Aseguró que cuenta con evidencias, entre ellas números telefónicos y videos, por lo que interpondrá la denuncia correspondiente ante las autoridades.

“De muerte. Efectivamente, traigo seguridad. Hoy, a partir de hoy. Voy a interponer la denuncia, o sea, tengo los números, tengo videos”, Alejandra Quintos, madre de Dafne.

Pese a las amenazas, Quintos afirmó que continuará exigiendo justicia por el asesinato de su hija y también por otros estudiantes que, dijo, habrían sido víctimas de situaciones dentro de la academia, pero que no han hablado por temor.

La madre de Dafne sostuvo que las intimidaciones no detendrán su lucha para esclarecer el caso y exigir justicia.