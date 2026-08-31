Las Calles y Vías con Posibles Bloqueos por Marchas y Concentraciones en CDMX

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este lunes.

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Las autoridades capitalinas esperan una marcha, nueve concentraciones y 6 eventos de esparcimiento, durante esta jornada en la capital del país.

Las movilizaciones serán en:

Cuauhtémoc

09:00 horas. Centro de Análisis e Investigación "Fundar". Ofrecerán una conferencia de prensa frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir que el caso de desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco sea reconocido como parte de las prácticas de terrorismo de Estado.

09:00 horas. Personal de Enfermería del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Se concentrarán en la Puerta 9 del Hospital de Pediatría para exigir mayor personal de enfermería, insumos suficientes y equipo funcional para garantizar una atención segura y de calidad.

10:00 horas. Vega Mac Gregor Arellano S.C. Ofrecerán una conferencia de prensa frente a la Fiscalía General de la República para informar sobre una denuncia contra juzgadores, agentes del Ministerio Público y servidores públicos de Aguascalientes por posibles actos de corrupción y abuso de autoridad.

11:00 horas. Movimiento Plural de Maquineros. Marcharán del Hemiciclo a Juárez a la Secretaría de Gobernación para exigir el cese de acciones que consideran arbitrarias y el reconocimiento de su actividad como un medio legítimo de sustento.

Venustiano Carranza

10:30 horas. Alianza Nacional de Jubilados. Acudirán a la Cámara de Diputados para conocer los resultados de la Consulta Nacional "México por la Justicia y los Derechos", en la que plantearon peticiones sobre derechos adquiridos, no retroactividad de las leyes y certeza jurídica en materia de pensiones.

Iztapalapa

11:00 horas. Colectivos feministas del oriente del Estado de México. Se concentrarán en la estación Tepalcates de la Línea A del Metro para exigir avances en casos de feminicidio y violencia contra las mujeres, así como verdad, justicia y memoria para las familias de las víctimas.

Tlalpan

15:00 horas. Alumnos y exalumnos de las escuelas nocturnas para trabajadores. Se concentrarán en la Secundaria No. 23 "Santiago Galas Arce" para exigir una educación justa, digna y libre de discriminación, así como mayor apoyo y visibilidad para las escuelas nocturnas.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 31 de agosto de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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ASJ