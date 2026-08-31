Marchas

Las Calles y Vías con Posibles Bloqueos por Marchas y Concentraciones en CDMX

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones que se tienen previstas en diversas alcaldías de la capital del país

MarchasLas autoridades capitalinas esperan una marcha, nueve concentraciones y 6 eventos de esparcimiento este lunes. Foto: Cuartoscuro.

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