Fuerzas Federales se Suman a Investigación por Explosión en Ojocaliente, Zacatecas

Ojocaliente, Zacatecas, fue escenario de una agresión por parte de un grupo criminal la noche del domingo 30 de agosto, cuando un automóvil explotó frente a la comandancia de la Policía, dejando heridos y causando pánico entre la población.

El alcalde del municipio, Juan Manuel Zambrano, anunció una serie de medidas para proteger a los habitantes, entre las cuales se incluyen la suspensión de clases, la activación de albergues y la cancelación de la coronación de la Reina de la Feria 2026.

De acuerdo con Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno de Zacatecas, “el explosivo fue colocado en un automóvil particular y generó daños físicos en la comandancia e inmuebles que se encuentran en las inmediaciones”.

La explosión se registró alrededor de las 20:00 horas del domingo y como saldo preliminar se han reportado seis civiles y un policía heridos, además de daños en 11 autos vehículos particulares y dos patrullas.

La mañana de este lunes, autoridades federales informaron que “tras la agresión con un artefacto explosivo contra la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad colaboran con las autoridades estatales en las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar y detener a los responsables”.

Además, autoridades de los tres órdenes de gobierno refuerzan el operativo de seguridad en la zona para proteger a la población.