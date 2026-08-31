Seguridad

Fuerzas Federales se Suman a Investigación por Explosión en Ojocaliente, Zacatecas

El Gabinete de Seguridad informó que se han reforzado los operativos en el municipio para proteger a la población

Bomberos atienden explosión en Ojocaliente, Zacatecas, el 20 de agosto 2026.Bomberos atienden explosión en Ojocaliente, Zacatecas, el 20 de agosto 2026.
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