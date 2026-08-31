Seguridad

Suspenden Clases por Violencia: En Estas Escuelas No Hay Regreso al Ciclo Escolar 2026-2027

El Gabinete de Seguridad refuerza operativos ante agresión que obligó a frenar el regreso a las aulas en una zona del país

Operativo policial luego de agresión con explosivo en Ojocaliente. Foto: CuartoscuroOperativo policial luego de agresión con explosivo en Ojocaliente. Foto: Cuartoscuro

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Suspenden Regreso a Clases Hoy 31 de Agosto 2026: En Estas Escuelas No Iniciará Ciclo Escolar