Suspenden Clases por Violencia: En Estas Escuelas No Hay Regreso al Ciclo Escolar 2026-2027

En este día de regreso a clases de millones de alumnos de educación básica, algunas escuelas del país no volverán a las aulas debido a hechos de violencia registrados el fin de semana en México.

Se trata de los planteles escolares del municipio de Ojocaliente, Zacatecas, donde se colocó un explosivo en un automóvil que detonó en inmediaciones de la comandancia.

Las imágenes del hecho mostraron cómo las llamas consumieron el vehículo e incluso un árbol que se encontraba a un lado.

Ante esos acontecimientos, el alcalde Juan Manuel Zambrano decretó la suspensión de clases y también de los servicios administrativos.

“Quedan suspendidas las actividades escolares en todas las instituciones educativas de la cabecera municipal en todos los niveles, hasta nuevo aviso”, indicó en redes sociales.

Asimismo, expuso que las oficinas de la Presidencia Municipal y sus distintas dependencias suspenderán la atención al público.

Únicamente se mantendrán activas las áreas operativas y de emergencia de manera permanente, añadió.

El presidente municipal pidió a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.

“La integridad, seguridad y paz de todas y todos los habitantes de nuestro municipio es y seguirá siendo nuestra máxima prioridad. Agradecemos su comprensión y colaboración en estos difíciles momentos”, enfatizó.

Cabe señalar que la agresión ocurrida anoche dejó saldo de seis civiles y una policía heridos, así como afectaciones en 11 carros, dos patrullas e inmuebles aledaños.

Ante la situación en la alcaldía, esta mañana el Gabinete de Seguridad informó que las instituciones que lo integran colaboran con las autoridades estatales en las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar y detener a los responsables.

“Autoridades de los tres órdenes de gobierno refuerzan el operativo de seguridad en la zona para proteger a la población”.

En el resto del país el ciclo escolar 2026-2027 inicia este lunes, por lo que cerca de 24 millones de estudiantes y más de 1.2 millones de maestros comenzarán actividades.

El calendario para educación preescolar, primaria y secundaria constará de 185 días y este año se realizarán ocho sesiones ordinarias del consejo técnico escolar, así como dos periodos de receso escolar o vacaciones: del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027 y del 22 de marzo al 3 de abril de 2027. El actual ciclo escolar terminará el 9 de julio.

SPB