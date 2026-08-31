Decomisan 210 Armas que Entraron de EUA a México y Detienen a 3 por Transportar el Arsenal

Fuerzas federales aseguraron un arsenal de alto poder procedente de Estados Unidos de América (EUA), durante un operativo conjunto en la carretera Nuevo Laredo–Monterrey, en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En total, 210 armas de fuego fueron decomisadas, entre ellas, 195 largas y 15 cortas, así como 93 cargadores, ocultos en semirremolques.

El arsenal iba a ser “destinado a grupos criminales en México”, subrayó el secretario García Harfuch, quien agregó que el operativo “fue resultado de labores de inteligencia e investigación para identificar y desarticular las rutas utilizadas para introducir ilegalmente armas a nuestro país”.

Personas detenidas por transportar arsenal de Texas, Estados Unidos, a México. Foto: Gabinete de Seguridad

En lo que va del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, México ha asegurado más de 30,000 armas de fuego, las cuales “no llegarán a manos de los cárteles ni serán utilizadas para generar violencia”, destacó el titular de la SSPC.

“La responsabilidad compartida exige frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, pero también detener, con la misma firmeza, el flujo de armas de Estados Unidos hacia México”, afirmó García Harfuch.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional (GN).

En otras acciones contra el narcotráfico en México, tres personas fueron detenidas en Concordia, Sinaloa, donde las autoridades aseguraron dos fusiles, un arma corta, cargadores, cartuchos útiles, 500 dosis de cristal y una camioneta.