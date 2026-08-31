Seguridad

Decomisan 210 Armas que Entraron de EUA a México y Detienen a 3 por Transportar el Arsenal

El armamento ingresó a territorio mexicano procedente de Texas

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Aseguran Armas Enviadas de Texas a Grupos Criminales en México

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Arsenal de EUA incautado en México: 195 armas largas y 15 cortas no llegarán a manos criminales. Conoce cómo el gobierno combate el tráfico ilegal de armas.

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