Internacional

Trump Asegura que ‘Irán Está Muerto’ y la Califica como Nación Fallida

Estados Unidos realizó un ataque que dejó al menos dos muertos y varios heridos en la isla de Larak

Personas se concentran alrededor de escuela en Minab, destruida por ataque a Irán el 28 de febrero 2026.Personas se concentran alrededor de escuela en Minab, destruida por ataque a Irán el 28 de febrero 2026. Foto: Reuters
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