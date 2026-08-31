Trump Asegura que ‘Irán Está Muerto’ y la Califica como Nación Fallida

La tensión crece entre Estados Unidos e Irán luego de que no se ha concretado una negociación para poner fin a la guerra en Medio Oriente, por el contrario, los ataques se han mantenido.

Donald Trump dijo este lunes 31 de agosto que Irán “está muerto” y es una “nación fallida”, luego de que se informara que su país lanzó un ataque a la isla iraní de Larak.

En su cuenta de Truth Social, Trump escribió que “Irán es oficialmente una nación fallida. ¡Está muerto! No tiene Marina, no tiene Fuerza Aérea, no tiene moneda, no está pagando a sus soldados ni a su Policía. La inflación alcanza el 300% y su liderazgo está completamente desorganizado e incapacitado para representar adecuadamente al país”.

En cambio, aseguró que “lo único que tienen son noticias falsas de Estados Unidos; la disposición de matar a sus propios manifestantes (ya son más de 100,000 personas muertas. ¡Deben ser juzgados por crímenes de guerra y de lesa humanidad!), y una gran cantidad de ‘pura “palabrería’”.

Este lunes 31 de agosto, la agencia de noticias EFE reportó que al menos dos personas murieron y se reportaron varias heridas luego de un ataque de Estados Unidos a la isla de Larak, citando a Hossein Amirtimouri, gobernador de Qeshm, zona administrativa a la que pertenece la zona.

Al respecto, el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) confirmó que Estados Unidos atacó en Larak dos plataformas para disparar cohetes cargados con minas marinas que Irán se preparaba para lanzar al estrecho de Ormuz.

Por su parte, Irán respondió con ataques contra bases estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes.

El estrecho de Ormuz fue cerrado por Irán a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que Estados Unidos respondió reimponiendo un cerco sobre buques y puertos iraníes que está dañando a la economía del país persa.