Concentraciones, Rodadas de Motociclistas y de Ciclistas en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 29 de agosto de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 8 concentraciones, 3 rodadas motociclistas, 4 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 24 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.

En Cuauhtémoc a las 12:00 horas, la colectiva “Hijas de la Cannabis” se concentrará en Plaza Tlaxcoaque, en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro.

En Benito Juárez a las 15:00 horas, motociclistas realizarán una rodada que inicia y termina en avenida Insurgentes Sur 1614, colonia Crédito Constructor.

Realizarán un recorrido de avenida Insurgentes Sur, Valentín Gómez Farías, avenida Plaza de la República, Monumento a la Revolución, avenida Plaza de la República, avenida Paseo de la Reforma, Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma, Periférico, avenida San Jerónimo, Ciudad Universitaria, Circuito Escolar, Estadio Olímpico Universitario, avenida Insurgentes Sur.

En Tlalpan, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc a las 12:30, 13:00 y 14:30 horas, ciclistas rodarán de Centro de Tlalpan, Parque de la Bombilla y Ángel de la Independencia, con destino a Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra 303, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo.

En Cuauhtémoc a las 22:00 horas, patinadores rodarán de Palacio de Bellas Artes con destino Ruta Maratón de la Ciudad de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ