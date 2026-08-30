Internacional

Reapertura del Estrecho de Ormuz Depende de que EUA Cumpla, Dice Irán

Los iraníes buscan cobrar por servicios de seguridad, navegación y medio ambiente en Ormuz, una medida a la que se opone Estados Unidos

Irán Dice que Acuerdo con Omán para Reabrir Estrecho de Ormuz Depende de EUAEmbarcaciones en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán. Foto: Reuters
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