Tormenta Tropical Karina Se Intensifica a Huracán Categoría 1 Frente a México

La tormenta tropical "Karina" se intensificó este domingo a huracán categoría 1 en aguas del océano Pacífico frente a costas de México.

Los meteorólogos advirtieron que podría transformarse en un huracán de gran intensidad esta semana como categoría 3 o superior.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el centro del ciclón se encontraba en alta mar y no representaba una amenaza para tierra firme al localizarse a mil 325 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

La #TormentaTropical #Karina se intensifica a #Huracán categoría 1, continúa su desplazamiento hacia el oeste-noroeste sobre el océano #Pacífico sin generar efectos en #México. Consulta el gráfico: pic.twitter.com/DghQCSbemk — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 30, 2026

El meteoro ha presentado vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami, por lo que coincidía con su par mexicano en clasificar al fenómeno meteorológico como un huracán de categoría 1.

Aunque se espera que "Karina" se mantenga alejada de tierra firme, el Centro de Huracanes estadounidense informó en su boletín más reciente que el oleaje generado comenzará a afectar partes de la costa del suroeste de México y de la península de Baja California en los próximos días. "Es probable que provoque condiciones de fuertes corrientes de resaca que representen un peligro para la vida”.

Fue declarada tormenta tropical el jueves, formándose apenas dos días después de la tormenta tropical "Julio", la cual se disipó rápidamente.

Para las últimas horas ya es el huracán más reciente en formarse en medio de una temporada activa en el Pacífico.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) ha pronosticado una temporada de huracanes en el Atlántico por debajo del promedio debido al fenómeno de El Niño.

Se prevé la formación de entre ocho y 14 tormentas con nombre; de ​​ellas, entre tres y seis alcanzarían categoría de huracán y entre una y tres se intensificarían hasta convertirse en huracanes de gran intensidad.

HVI