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Tormenta Tropical Karina Se Intensifica a Huracán Categoría 1 Frente a México

El meteoro presenta vientos de 130 kilómetros por hora y se ubicaba al suroeste del extremo de la península de Baja California

Tormenta Tropical Karina Se Intensifica a Huracán Categoría 1 Frente a MéxicoImagen satelital del Huracán 'Karina' que se desplaza sobre el océano Pacífico, 30 de agosto de 2026. Foto: slider.cira

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