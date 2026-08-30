Internacional

Naufraga Ferry con 270 Personas a Bordo en Chipre; Mueren Seis

Varios barcos acudieron a la zona para apoyar las labores de rescate tras el accidente

ChipreFoto: Reuters.

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