Naufraga Ferry con 270 Personas a Bordo en Chipre; Mueren Seis

Al menos seis personas murieron tras el naufragio de un barco de pasajeros con unas 270 personas a bordo frente a la costa del norte de Chipre, informó la emisora turca NTV.

Previamente, el embajador de Turquía en Nicosia, Ali Murat Basceri, había confirmado que se habían registrado víctimas mortales, aunque señaló que un gran número de personas había sido rescatado por la Guardia Costera turcochipriota.

En declaraciones a la radiotelevisión pública turca TRT, el diplomático explicó que la embarcación emitió una llamada de socorro (mayday) a las 12:10 horas locales (09:10 GMT), cuando se encontraba a unas tres millas náuticas de la costa de Chipre y reportó que estaba “haciendo agua”.

Imágenes transmitidas por la televisión turca mostraron al ferri volcado, mientras varias personas que llevaban chalecos salvavidas permanecían sobre el casco naranja de la embarcación. En la zona también se observaron varios barcos que acudieron para participar en las labores de asistencia.

La República Turca del Norte de Chipre es reconocida únicamente por Turquía y controla el tercio norte de la isla de Chipre, dividida desde 1974.

Actualmente, la RTCN mantiene conexiones aéreas y marítimas con Turquía.

ASJ