Venezuela y EUA Pactan Acuerdo Petrolero Por 25 Años

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el acuerdo petrolero con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años y contempla un objetivo de producción superior a 1.5 millones de barriles diarios.

Rodríguez afirmó además que Venezuela conservará la “propiedad” y la “soberanía” sobre su petróleo como parte del convenio con Estados Unidos.

El anuncio ocurre casi ocho meses después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantara que empresas energéticas de su país ingresarían a Venezuela para explotar su industria petrolera. La declaración fue realizada el 3 de enero, el mismo día de la captura de Nicolás Maduro.

Aunque todavía faltan detalles sobre el alcance del trato, Rodríguez precisó que contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos en Venezuela, país que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

La funcionaria también informó que el proyecto contempla una inversión superior a 100 mil millones de dólares.

Trump ha calificado el pacto como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”. El convenio fue anunciado después de varios meses de negociaciones entre ambos países y está centrado en un sector estratégico para la economía venezolana.

El acuerdo también profundiza la relación entre las Administraciones de Trump y Rodríguez, en un contexto en el que el mandatario estadounidense ha declarado en distintas ocasiones que Estados Unidos “está a cargo” de Venezuela.