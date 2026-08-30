Rescatan a Mujer y sus Dos Hijas tras Presunto Secuestro en Reynosa

Una mujer y sus dos hijas menores de edad, originarias de Zimbabue, fueron localizadas y rescatadas con vida por elementos de la Policía de Investigación de Tamaulipas, luego de que fueran presuntamente privadas de su libertad en Reynosa.

La intervención comenzó tras un reporte recibido a través del C5, en el que se alertaba sobre la posible privación de la libertad de tres personas y la exigencia de un pago en moneda extranjera a familiares que se encontraban en el exterior para permitir su liberación.

De manera inmediata, agentes investigadores activaron los protocolos de búsqueda y realizaron el rastreo de las coordenadas proporcionadas, además de recorridos e inspecciones en distintos puntos de la ciudad.

Las investigaciones llevaron a los elementos hasta un inmueble en obra negra ubicado en la colonia Rancho Grande, donde localizaron a la mujer de iniciales T.M., de 29 años, y a sus hijas M.M., de 12 años, y O.M., de 3 años.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la mujer habría señalado que fue retenida contra su voluntad junto con las menores por personas desconocidas, quienes presuntamente la obligaban a comunicarse con sus familiares para solicitar un pago a cambio de su libertad.

Tras ser rescatadas, las tres fueron trasladadas a las instalaciones de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Secuestro en Reynosa, donde recibieron atención médica y psicológica.

Las autoridades también les brindaron asistencia mediante herramientas de traducción para poder realizar los protocolos correspondientes y garantizar su protección integral.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar quiénes estarían involucrados en la presunta privación de la libertad.