Sociedad

Rescatan a Mujer y sus Dos Hijas tras Presunto Secuestro en Reynosa

La localización ocurrió en un inmueble de la colonia Rancho Grande, luego de una alerta recibida a través del C5 sobre la retención de tres personas.

Localizan a madre y sus hijas retenidas contra su voluntad en ReynosaLocalizan a madre y sus hijas retenidas contra su voluntad en Reynosa

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Las víctimas, de 29, 12 y 3 años, fueron trasladadas a una unidad especializada, donde recibieron atención médica, psicológica y apoyo de traducción.

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