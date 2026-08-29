Protección Civil Evalúa Daños por Lluvias el Sur de Sonora

La Coordinación Estatal de Protección Civil evalúa daños ocasionados por las lluvias registradas durante el viernes y madrugada del sábado, en el sur del estado, con afectaciones a la infraestructura eléctrica, caída de árboles, postes y cableado eléctrico, principalmente en Cajeme, Etchojoa y Bácum.

En Cajeme se reportaron ocho cortocircuitos, dos postes, cinco árboles y dos cables caídos; mientras que en Etchojoa se registraron dos postes y un cable caído. En Bácum se informó sobre la caída de un poste.

Protección Civil informó que la mayor precipitación acumulada fue de 16.5 milímetros, en Cajame, mientras que el resto de los municipios y comunidades del sur del estado registraron entre 14 y 1.5 milímetros.

Las autoridades advierten que a partir del mediodía de este sábado se prevén tormentas aisladas, pero localmente fuertes en las regiones de Nogales y sus alrededores, así como en la zona serrana de Sonora, con posibilidades de extenderse al centro, oriente y sur del estado; con lluvias fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento.

Ante esos pronósticos se recomienda especial atención a la evolución de las tormentas por posibles escurrimientos súbitos y condiciones adversas de viento y actividad eléctrica.