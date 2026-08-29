Sociedad

Protección Civil Evalúa Daños por Lluvias el Sur de Sonora

Afectaciones en infraestructura eléctrica, caída de árboles, postes y cableado eléctrico, fueron algunos de los daños que se presentaron en municipios de Cajeme, Etchojoa y Bácum.

Protección Civil Evalúa Daños por Lluvias el Sur de SonoraProtección Civil Evalúa Daños por Lluvias el Sur de Sonora. Foto: Proteción Civil
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