Ataque Contra Policía Estatal Deja un Agente Herido en Villa García, Zacatecas

Un elemento de la Policía Estatal resultó herido durante una agresión registrada en el municipio de Villa García, Zacatecas, informó Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario de Gobierno estatal.

El funcionario señaló que tras el ataque se desplegó un operativo de seguridad en la zona, en el que participan distintas instituciones.

El agente lesionado recibe atención médica, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre su estado de salud.

Las autoridades mantienen el despliegue en el municipio y se espera que posteriormente se informe sobre los resultados del operativo.

Hasta ahora, no se han proporcionado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la agresión ni sobre posibles responsables.