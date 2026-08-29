Seguridad

Ataque Contra Policía Estatal Deja un Agente Herido en Villa García, Zacatecas

El oficial lesionado recibe atención médica, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre su estado de salud

Foto: Cuartoscuro/IlustrativaFoto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+