Detienen a 8 Personas y Aseguran Arsenal, Droga y Autos en Sinaloa

En un nuevo golpe a la delincuencia en Sinaloa, fuerzas de seguridad federales capturaron a ocho personas, encontraron un campamento presuntamente del crimen organizado y decomisaron más de 30 armas, artefactos explosivos, dosis de distintos enervantes y varios vehículos.

Las detenciones y aseguramientos ocurrieron en cuatro eventos, de acuerdo con información del Gabinete de Seguridad.

En un comunicado, dio a conocer que el primer hecho ocurrió en el poblado Agua Verde, donde agentes ubicaron durante un patrullaje aéreo y terrestre dos vehículos, 29 armas largas, 68 cargadores, 50 cartuchos y una granada.

Además de 10 chalecos tácticos con sus placas, tres placas balísticas sueltas, diversas fornituras porta cargadores, dos cascos tácticos, dos máquinas contadoras de dinero, 19 bolsas de polvo blanco con características similares a la cocaína y cuatro bolsas de hierba seca con características similares a la marihuana.

Derivado de ese decomiso, personal naval continuó el patrullaje terrestre en la zona y logró la detención de una persona y el decomiso de cuatro vehículos, dos armas largas, seis cargadores, 204 cartuchos, uniformes tácticos, así como 580 dosis con hierba seca con características similares a la marihuana.

Un tercer evento tuvo lugar en inmediaciones de la localidad de Palo Blanco, donde se localizó un campamento presuntamente perteneciente a la delincuencia organizada.

En ese sitio se incautaron cinco vehículos, dos armas largas, nueve cargadores, mil cartuchos, seis artefactos explosivos improvisados y 33 bolsas de hierba con características similares a la marihuana.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, posteriormente se logró la detención de otros siete presuntos delincuentes durante un recorrido aéreo y terrestre en inmediaciones de Escuinapa, donde además se aseguró armamento y cargadores.

Fuerzas de seguridad resguardan a sujetos detenidos durante operativos en territorio sinaloense. Foto: Gabinete de Seguridad

En los operativos participó personal de la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica, mientras que los artefactos explosivos fueron inhabilitados en el sitio debido al alto riesgo que representa para la población su traslado.

“Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad debilitan de manera significativa la operatividad de las organizaciones criminales, neutralizando su capacidad de fuego y asestando un golpe estratégico a su estructura orgánica, financiera y logística”, apuntaron las instancias de seguridad federales.

SPB