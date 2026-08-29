Seguridad

Detienen a 8 Personas y Aseguran Arsenal, Droga y Autos en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad realizó los operativos en los poblados de Agua Verde y Palo Blanco

Armas largas y otros artefactos asegurados en Sinaloa. Foto: Gabinete de SeguridadArmas largas y otros artefactos asegurados en Sinaloa. Foto: Gabinete de Seguridad
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