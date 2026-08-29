Seguridad

FGR Destruye Más de 13.5 Toneladas de Precursores Químicos en Nayarit

Durante esta operación también fue incinerada casi una tonelada de droga y destrozaron 393 máquinas tragamonedas.

Máquina aplanadora, a punto de destruir precursores químicos.Foto: FGR
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