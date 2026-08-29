FGR Destruye Más de 13.5 Toneladas de Precursores Químicos en Nayarit

Más de 13.5 toneladas de precursores químicos, casi una tonelada de drogas y 393 máquinas tragamonedas fueron destruidas por la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Nayarit.

A través de un comunicado, la institución informó que destruyeron 13 toneladas 561 kilos 595 gramos y 21 mil 677 litros 870 mililitros de precursores químicos, los cuales están relacionados con el aseguramiento de un posible laboratorio clandestino por parte del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Además de las máquinas tragamonedas, fueron destruidos 56 objetos del delito relacionados con diversas investigaciones y la incineración de 943 kilos 74 gramos 20 miligramos de diferentes narcóticos desglosados de la siguiente manera:

415 kilos 197 gramos 620 miligramos de marihuana.

337 kilos 227 gramos de plantas de marihuana.

170 kilos 716 gramos de clorhidrato de metanfetamina.

10 kilos 447 gramos 500 miligramos de plantas de amapola.

Siete kilos 326 gramos 600 miligramos de opio.

Un kilo 896 gramos 50 miligramos de clorhidrato de heroína.

263 gramos 650 miligramos de clorhidrato de cocaína.

100 miligramos de semillas de marihuana.

Una unidad de delta-9-tetrahidrocannabinol.

La FGR precisó que en la destrucción también participó el Ministerio Público Federal (MPF) en coordinación con personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR y peritos de la Institución, además de agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Marina), Guardia Nacional (GN), Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General del Estado de Nayarit, del Tribunal Superior de Justicia, de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y servidores públicos del Gobierno de dicha entidad.