Deportes

¡Fin de Semana Goleador! Raúl Jiménez y Mateo Chávez Anotaron en Europa

Ambos futbolistas mexicanos han comenzado la temporada 2026/27 con el pie derecho en sus respectivos clubes

Raúl Jiménez durante un partido con los WolvesFoto: Getty Images
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+