Deportes ¡Fin de Semana Goleador! Raúl Jiménez y Mateo Chávez Anotaron en Europa Ambos futbolistas mexicanos han comenzado la temporada 2026/27 con el pie derecho en sus respectivos clubes Foto: Getty Images Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 29 ago 2026 | 15:31 CST Actualizado 29 ago 2026 | 15:31 CST

La actividad de los mexicanos en Europa comenzó de excelente manera este fin de semana. Mateo Chávez y Raúl Jiménez, ambos miembros de la Selección Mexicana que asistió al Mundial 2026, no sólo tuvieron actividad con sus respectivos equipo, sino que además los dos jugadores brillaron con una anotación cada uno, afianzándose como titulares.

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Por un lado, Raúl Jiménez saltó como titular en el partido de los Wolves ante el Stoke City, un duelo entre dos equipos que aspiran a regresar a la Premier League. El delantero mexicano anotó un gol, desde el punto penal, al minuto 55' con el cual su equipo sentenció el compromiso. Al final, Wolverhampton se impuso 4-1 en casa y Jiménez disputó 73 minutos antes de salir de cambio.

Cuando Raúl se para frente al balón, todos sabemos lo que va a pasar 🎯🔥🐺 pic.twitter.com/Jm3gF2T0Uw — Wolves Español (@WolvesEspanol) August 29, 2026

Con su anotación, el atacante llegó a 59 goles con la camiseta de los Wolves y gracias a este nuevo triunfo, el equipo se coloca en el segundo lugar de la English Football League Championship, la segunda división del futbol inglés, con 7 puntos producto de dos triunfos y un empate en sus primeros tres partidos.

Del mismo modo, Mateo Chávez ha tenido un gran arranque de temporada en la Eredivisie con el AZ Alkmaar. El lateral mexicano se ha ganado la titularidad y ha respondido la confianza de su técnico con actuaciones como la de este sábado, en la cual anotó el quinto gol del partido que los enfrentó al Go Ahead Eagles.