Deportes

A Esta Hora Inicia y Termina el Maratón de la CDMX 2026: Duración Estimada

El edición número 43 del Maratón de la Ciudad de México se lleva a cabo este domingo 30 de agosto 2026 y durante varias horas distintas calles van a estar cerradas

A qué hora inicia y termina el Maratón CDMX 2026 horario y cuánto dura la carrera este domingo 30 de agostoEl Maratón de la Ciudad de México 2026 arranca desde las primeras horas de la mañana del domingo. Foto: Cuartoscuro

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