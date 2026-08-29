A Esta Hora Inicia y Termina el Maratón de la CDMX 2026: Duración Estimada

Miles de corredores salen a las calles de la Ciudad de México este domingo con la ilusión de llegar a la meta y debido a las afectaciones que esto va a representar, te compartimos a qué hora empieza y termina el Maratón de la CDMX este domingo 30 de agoto 2026 y cuánto dura la carrera, pues con el horario uno puede darse una idea del tiempo que van a estar cerradas varias avenidas.

El Gobierno de la CDMX está tan comprometido con el evento que se anunció el cambio de horario del Metro para este domingo 30 de agosto, por eso en una nota ya te dijimos a qué hora abren las estaciones y todos los detalles del servicio, que será gratuito para muchas personas durante el Maratón de la Ciudad de México 2026.

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Para salir de dudas, ya está definido el horario de inicio del Maratón CDMX. Empieza a las 05:45 horas (tiempo del centro) de la mañana del domingo 30 de agosto, con la salida de los competidores en silla de ruedas y personas con discapacidad visual. A partir de ahí hay diferentes bloques de partida:

5:50 horas: Sale el bloque de élite femenil.

6:00 horas: Élite varonil y Bloque A.

6:15 horas: Bloque B.

6:30 horas : Bloque C.

El punto de salida será en Ciudad Universitaria, específicamente en la Avenida Insurgentes Sur y la meta es llegar hasta el Zócalo de la CDMX. Eso quiere decir que la distancia del maratón es de 42.195 kilómetros y se espera la participación de 30 mil corredores, aproximadamente.

Aunque no hay un horario oficial definido, se estima que el Maratón de la Ciudad de México termina alrededor de las 11:00 y las 12:00 horas (tiempo del centro) de este 30 de agosto 2026, aunque el evento tiene establecido una duración límite de seis horas.

Debido a que muchos corredores pueden tardar más en legar a la meta, el cierre de calles y la restauración de todo el servicio del Metro y Metrobús CDMX puede extenderse hasta las 2, 3 o incluso las 4 horas de la tarde del domingo.

La calles que van a estar cerradas durante la duración del Maratón CDMX 2026 son Avenida Insurgentes Sur (Del Estadio Olímpico a la Glorieta de Insurgentes), Avenida Chapultepec, Avenida Oaxaca, Nuevo León y Sonora; Calle Florencia, Paseo de la Reforma, Plaza y Avenida de la República, Avenida Juárez. Calle Simón Bolívar, República del Salvador y 20 de Noviembre.

AO