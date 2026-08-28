Así Estará el Clima en la CDMX Este Fin de Semana, Durante la Compra de Útiles

Conocer cuál será el clima siempre es un factor clave, peró aún más en el último fin de semana de vacaciones, previo al regreso a clases 2026 en México, ya que en la CDMX se realizarán compras de última hora para surtir la lista de útiles escolares.

Para el 29 y 30 de agosto de 2026, la Conagua y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) pronostican altas probabilidades de chubascos y lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas en la Ciudad de México.

La hora en que se pronostica que podría llover el sábado será entre las 15:00 y las 22:00 horas. Sin embargo los cielos nublados y posibilidad de lloviznas ocurrirían desde la mañana.

Entre las zonas y alcaldías que se verían más afectadas por las precipitaciones intensas y el riesgo de encharcamientos se menciona a las siguientes: