Así Estará el Clima en la CDMX Este Fin de Semana, Durante la Compra de Útiles
Si se viaja en transporte público hay que contemplar retrasos por la activación de los protocolos de seguridad ante lluvias
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Si se viaja en transporte público hay que contemplar retrasos por la activación de los protocolos de seguridad ante lluvias
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Conocer cuál será el clima siempre es un factor clave, peró aún más en el último fin de semana de vacaciones, previo al regreso a clases 2026 en México, ya que en la CDMX se realizarán compras de última hora para surtir la lista de útiles escolares.
Para el 29 y 30 de agosto de 2026, la Conagua y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) pronostican altas probabilidades de chubascos y lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas en la Ciudad de México.
La hora en que se pronostica que podría llover el sábado será entre las 15:00 y las 22:00 horas. Sin embargo los cielos nublados y posibilidad de lloviznas ocurrirían desde la mañana.
Entre las zonas y alcaldías que se verían más afectadas por las precipitaciones intensas y el riesgo de encharcamientos se menciona a las siguientes:
Tlalpan
Milpa Alta
Álvaro Obregón
Cuajimalpa
Magdalena Contreras
Iztapalapa
Gustavo A. Madero
Venustiano Carranza
Si se prevé estar en la calle para realizar compras de último momento para el regreso a clases, se recomienda cargar impermeable y paraguas.
También hay que evitar resguardarse debajo de árboles, postes de luz, espectaculares o lonas que puedan caer por el viento. Alejarse de cables eléctricos caídos y zonas con corrientes de agua acumulada.
Procurar no tirar basura en la calle, ya que es una de las principales causas por las que se tapan y colapsan las coladeras.
Si se viaja en vehículo particular, el Servicio de Urgencias (SUEM) advierte que los accidentes viales aumentan hasta 10% durante las lluvias y se pide atender estas reglas:
Evita cruzar charcos o vados
No pasar por vialidades inundadas o pasos a desnivel
Descartar las altas velocidades
Mantener las luces principales y los faros de niebla encendidos para ser visible
Revisar los limpiaparabrisas y que las gomas limpien correctamente antes de salir de casa.
Si se viaja en transporte público hay que contemplar retrasos por la activación de los protocolos de seguridad del Metro de la CDMX debido a las lluvias. Es recomendable anticipar por lo menos de 30 a 45 minutos las salidas.
HVI