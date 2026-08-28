Sociedad

Así Estará el Clima en la CDMX Este Fin de Semana, Durante la Compra de Útiles

Si se viaja en transporte público hay que contemplar retrasos por la activación de los protocolos de seguridad ante lluvias

Así Estará el Clima en la CDMX Este Fin de Semana para la Compra de ÚtilesPersonas con paraguas en calles del Centro Histórico de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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Clima Hoy y Mañana en CDMX: Así Estará el Tiempo Este 29 y 30 de Agosto para la Compra de Útiles y Uniformes