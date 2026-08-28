Familiares de Menores Atropellados en Guaycura Piden Justicia en Juzgados de Tijuana

Familiares de los menores que fueron atropellados la semana pasada en la colonia Guaycura se manifestaron afuera de los juzgados penales de Tijuana para exigir justicia y atención a los gastos médicos derivados del accidente.

Los manifestantes solicitaron que la mujer señalada como presunta responsable se haga cargo de los gastos de atención de los menores, quienes resultaron afectados tras el atropellamiento.

Durante la protesta, los familiares también expresaron su inconformidad debido a que la mujer detenida obtuvo su libertad tras pagar una fianza de 25 mil pesos, por lo que continuará su proceso bajo medidas cautelares.

Los familiares señalaron que buscan que el caso avance ante las autoridades y que se garantice la atención de los menores mientras continúan las investigaciones.

La mujer permanece sujeta al proceso correspondiente y será la autoridad judicial la encargada de determinar las responsabilidades derivadas del accidente.

Información Miguel Martínez

APG