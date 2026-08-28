Sociedad

Familiares de Menores Atropellados en Guaycura Piden Justicia en Juzgados de Tijuana

Los familiares pidieron que la presunta responsable cubra los gastos médicos y cuestionaron que continúe su proceso en libertad

Familiares de Menores Atropellados en Guaycura Piden Justicia en Juzgados de TijuanaFamiliares de Menores Atropellados en Guaycura Piden Justicia en Juzgados de Tijuana | Foto: N+

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