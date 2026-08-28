Internacional

FBI Busca a ‘El Muñeco’, Mexicano Acusado de Traficar Droga Oculta en Chatarra a EUA

Juan Carlos Moreno Flores, de 42 años, habría escondido paquetes de droga en extintores

Juan Carlos Moreno Flores, buscado en Estados UnidosFBI busca al mexicano Juan Carlos Moreno Flores narcotráfico. Foto: FBI

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