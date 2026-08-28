FBI Busca a ‘El Muñeco’, Mexicano Acusado de Traficar Droga Oculta en Chatarra a EUA

El Buró Federal de Investigaciones dio a conocer que busca a Juan Carlos Moreno Flores, mexicano señalado por participar en una operación para traficar fentanilo a través de la frontera con Estados Unidos. El hombre de 42 años habría escondido paquetes de droga en extintores.

El FBI publicó un anuncio de búsqueda donde señala que Juan Carlos Moreno Flores es conocido como “Muñeco” y “Hormigón”. Según señaló la agencia estadounidense, el ciudadano mexicano es acusado de conspiración para ingresar sustancias controladas hacia los Estados Unidos.

También se le señala por poseer y distribuir sustancias controladas que fueron importadas de forma clandestina. La oficina del FBI en Los Ángeles indica que Juan Carlos Moreno Flores contrabandeó fentanilo, metanfetamina y heroína desde México hacia Estados Unidos.

Presuntamente, los narcóticos fueron empaquetados en extintores. Estos paquetes eran ocultos en cargas de chatarra metálica que pasaban a través de la frontera.

El FBI ofrece dos opciones para colaborar con información que pueda llevar a su captura. Los interesados pueden proporcionar información en la página de Internet tips.fbi.gov. En su defecto, pueden marcar al número 1800-CALL-FBI.