Seguridad

Muere Hombre Tras Ataque Ocurrido en Colonia Gustavo Díaz Ordaz en Ciudad Juárez

Marco Castillo M. murió tras permanecer dos días hospitalizado por un ataque ocurrido en un domicilio de Ciudad Juárez.

Las investigaciones determinaron que el hecho se trató de un homicidio.Las investigaciones determinaron que el hecho se trató de un homicidio. Foto: N+

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Marco Castillo M., de 29 años, muere tras ataque en Ciudad Juárez. Dos personas detenidas. Las autoridades investigan el caso.

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