Muere Hombre Tras Ataque Ocurrido en Colonia Gustavo Díaz Ordaz en Ciudad Juárez

Marco Castillo M., de 29 años, murió luego de permanecer dos días hospitalizado tras un ataque ocurrido en un domicilio de la colonia Gustavo Díaz Ordaz, en Ciudad Juárez.

El hombre permanecía internado en el Hospital General de Zona número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde finalmente se reportó su fallecimiento.

El ataque ocurrió el pasado 26 de agosto en el interior del domicilio marcado con el número 4706 de la calle Francisco Pimentel, casi en el cruce con Almoloya.

Una primera versión señalaba que la víctima se había autolesionado y que las personas que se encontraban con él al momento del hecho habían manipulado la escena y ocultado el arma de fuego que supuestamente había sido utilizada.

Sin embargo, las investigaciones determinaron posteriormente que el hecho se trató de un homicidio.

Tras el reporte del ataque, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal aseguraron a cuatro personas que se encontraban relacionadas con el lugar de los hechos.

De acuerdo con la información proporcionada, únicamente dos de las cuatro personas permanecieron detenidas como presuntas responsables del crimen.