Tres Adolescentes Heridos en Ataque con Arma Blanca en Escuela de El Paso, Texas

Tres estudiantes de 14 años resultaron lesionados tras registrarse un ataque con arma blanca en la América High School de El Paso, Texas.

De acuerdo con información proporcionada por el alguacil, entre los estudiantes afectados se encuentran dos hombres y una mujer, todos de 14 años de edad.

Los tres jóvenes se encuentran fuera de peligro, según lo informado por las autoridades. El joven señalado como presunto agresor también cuenta con 14 años, de acuerdo con la información proporcionada.

Hasta el momento se desconoce el motivo por el que ocurrió el ataque, por lo que las autoridades mantienen las investigaciones correspondientes.

La América High School pertenece al Distrito Escolar de Socorro y se encuentra ubicada sobre la Pellicano Drive, en El Paso, Texas.

Las autoridades no han proporcionado más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la agresión ni sobre las medidas tomadas respecto al estudiante señalado como el supuesto agresor.