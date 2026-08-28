Seguridad

Tres Adolescentes Heridos en Ataque con Arma Blanca en Escuela de El Paso, Texas

Un estudiante de 14 años fue señalado como el presunto agresor en las instalaciones educativas; las autoridades investigan el motivo de la agresión.

La institución educativa pertenece al Distrito Escolar de Socorro.La institución educativa pertenece al Distrito Escolar de Socorro. Foto: N+

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Tres adolescentes heridos en un ataque con arma blanca en una escuela de El Paso. El presunto agresor, también de 14 años, está bajo investigación.

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