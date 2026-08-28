Revelan Monto del Patrimonio de Dolly Parton al Momento de su Muerte

Una de las anécdotas más recordadas de Dolly Parton, cantante y compositora que murió el pasado 25 de agosto, pertenece a su infancia.

Parton creció en una casa de una sola habitación en la zona rural de las Grandes Montañas Humeantes de Tennessee. Fue la cuarta en nacer de 12 hermanos, en una familia donde la música era muy importante.

Pero al llegar a Nashville, su historia cambió, y gracias a su talento, Parton logró convertirse en una de las 100 mujeres más ricas de Estados Unidos que se hicieron a sí mismas, alcanzando el puesto número 59 en 2023.

Después de su muerte, han comenzado a revelarse detalles sobre la fortuna que la reina del country amasó con un imperio que abarcó desde un catálogo musical hasta un parque temático.

Según una valuación realizada por Forbes, la fortuna de Dolly Parton ascendía a 450 millones de dólares al momento de su muerte.

Pero uno de los datos más sorprendentes es que la mayor parte de las ganancias de Dolly provenían de su parque temático, Dollywood, y de su catálogo de canciones.

Este catálogo incluye más de 3 mil canciones, entre las que se encuentra "I Will Always Love You", popularizada por Whitney Houston en la década de los 90.

Esta versión, informa Forbes, le reportó a Parton 10 millones de dólares en derechos de autor, la mayor parte de los cuales invirtió en un complejo de oficinas en Nashville.

El catálogo de Dolly tiene un valor aproximado de 120 millones de dólares.

Y aunque Dolly Parton tenía mucho dinero, la mayor parte de su dinero fue destinado a causas benéficas.

A través de su fundación Imagination Library y otras iniciativas, se estima que donó más de 600 millones a lo largo de su carrera.

Aunque los términos de su testamento y las identidades de sus herederos no se han dado a conocer, Parton dejó una familia extendida de 6 hermanos con sus respectivos hijos, entre quienes se encuentra Bryan Seaver, el hombre que aparece en el video con el que se anunció su fallecimiento.

Danny Nozell, representante de la artista, dijo en una entrevista con Billboard en 2020 que él y Dolly habían pasado años recientes preparándose para el mundo sin ella, lo que sugiere que Parton dejó su patrimonio en orden antes de morir.