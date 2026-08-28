Entretenimiento

Revelan Monto del Patrimonio de Dolly Parton al Momento de su Muerte

Aunque fue una de las 100 mujeres más ricas de EUA que se hicieron a sí mismas, Dolly Parton se negó a convertirse en multimillonaria y donó alrededor de 600 millones de dólares a causas benéficas.

de-cuanto-dinero-era-la-fortuna-de-dolly-parton-millones-de-dolaresFoto: Getty Images

Destacado

Dolly Parton, conocida por su generosidad, donó 600 millones a lo largo de su vida. Su fortuna de 450 millones provino de su música y Dollywood. Conoce más sobre su legado y su impacto.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+