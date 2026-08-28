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Critican a Rupert Grint por Volver a Interpretar a Ron Weasley en Obra Teatral de Harry Potter

El regreso de Grint al universo de Harry Potter ha generado opiniones divididas en internet, luego de que el actor marcara distancia con las opiniones de J.K. Rowling

rupert-grint-criticas-ron-weasley-broadwayFoto: Getty Images

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El regreso de Rupert Grint a Harry Potter divide opiniones. ¿Es su papel en 'Cursed Child' una contradicción o un reencuentro emocional con Ron Weasley? Infórmate aquí.

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