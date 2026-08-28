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Gwyneth Paltrow Enfrenta Críticas por Invitar a Cenar a Sam Altman y Mostrar Interés por la IA

La polémica cena de Gwyneth Paltrow para Sam Altman era real, según el New York Times, y no se canceló, sino que se pospuso por las reacciones negativas que recibió en redes.

Gwyneth-Paltrow-Sam-Altman-CEO-OpenAI-Chat-gpt-cena-polemicaFoto: Getty Images

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Gwyneth Paltrow pospone cena con Sam Altman tras críticas por su interés en la IA. ¿Desconexión o curiosidad genuina? Descubre más sobre esta polémica.

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