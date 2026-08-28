Judeline, la Artista Española que Hace Historia al Llegar al Número 1 Global junto a Karol G

Lara Fernández Castrelo, conocida artísticamente como Judeline, sumó esta semana uno de los logros más importantes de su carrera, junto a Karol G y su compatriota Rusowsky, alcanzó el número 1 del Hot Latin Songs de Billboard con "BbY WOW", tema incluido en el nuevo álbum de la colombiana, No Me Arrepiento de Sentir Tanto.

La canción llegó del puesto 5 al 1 en la lista del 28 de agosto, impulsada por 6.1 millones de streams oficiales en Estados Unidos durante su semana de seguimiento, según datos de Luminate reportados por Billboard.

Para Judeline y Rusowsky se trata de su primer número 1 en Billboard, apenas semanas después de haber debutado por primera vez en el conteo.

El tema también los llevó a la cima del Hot Latin Rhythm Songs y a un salto del puesto 73 al 38 en el Hot 100 general.

Y no solo eso, Spotify reportó que la canción también llegó al número 1 global de la plataforma con 3.343 millones de reproducciones.

"Es difícil de creer que una canción que grabamos apenas el mes pasado ya esté en la cima de las listas, y en Estados Unidos nada menos", declaró Judeline a Billboard.

Pero quién es Judeline y por qué apunta a ser una de las artistas españolas próximas a conquistar los charts globales.

Judeline nació el 18 de enero de 2003 en Jerez de la Frontera y creció en Barbate, un pueblo costero de Cádiz.

Es hija de padre venezolano y madre española, y tomó su nombre artístico de "Hey Jude" de The Beatles, la canción favorita de su padre.

En 2020, a los 17 años, se mudó a Madrid para dedicarse por completo a la música, el mismo año en que el productor Alizzz la invitó a colaborar en su proyecto Desclasificados, su primer gran empujón dentro de la industria.

Según relató a Billboard, su vínculo con Karol G nació cuando la colombiana le pidió colaborar como compositora en su nuevo disco mientras Judeline se encontraba en plena gira.

Terminó coescribiendo cuatro canciones del álbum, entre ellas "Matadora" (No. 4) y "Te Llevas To" (No. 6), que también entraron al Hot Latin Songs.

"Al trabajar juntas me di cuenta de que Karol y yo estábamos pasando por un momento emocional muy parecido", contó la española.

En 2022, Judeline lanzó su primer EP, De la luz, un proyecto que mezclaba influencias andaluzas, texturas electrónicas y letras de raíz flamenca.

Un año después firmó con Interscope Records, sello que comparte con artistas como Billie Eilish y Lana Del Rey, y estrenó sencillos como "Tánger", "Zahara" y "Canijo", además de participar en el álbum DATA del productor puertorriqueño Tainy.

En octubre de 2024 publicó su primer álbum de larga duración, Bodhiria, que incluye la colaboración "Heavenly" junto a Rusowsky.

Sobre ese disco, la cantante reflexionó en entrevista con Rolling Stone: "He sufrido, pero también he reído, llorado, he querido dejar la música, la he amado; ha sido loco. Al final, es mi primer bebé".

Su ascenso también se ha reflejado en los escenarios: se ha presentado en festivales como Primavera Sound, Bilbao BBK Live, Sónar y SanSan Festival, y fue artista invitada en la gira europea de J Balvin en 2024.

Con "BbY WOW", Judeline no solo suma su primer número 1 en Estados Unidos, sino que se confirma como una de las voces más relevantes de la nueva música urbana española, un movimiento que combina flamenco, trap y sonidos electrónicos.

La llegada de "BbY WOW" al número 1 además le da a Karol G su décima primera cima en el Hot Latin Songs y la convierte en la primera artista en casi dos años en destronarse a sí misma en ese conteo.