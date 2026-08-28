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Judeline, la Artista Española que Hace Historia al Llegar al Número 1 Global junto a Karol G

Con "BbY WOW", Judeline se convierte en la primera mujer española en llegar al número 1 global de plataformas. Conoce su trayectoria.

quien-es-judeline-artista-española-bby-wow-karol-gFoto: Getty Images

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De Jerez al mundo: Judeline alcanza el #1 en Billboard con 'BbY WOW'. Conoce cómo esta joven artista española está revolucionando la música urbana.

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