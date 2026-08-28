Capturan en Puebla a Dos Sujetos Buscados en el Estado de México por Extorsión

Dos hombres identificados como Aldo 'N' y Gabriel 'N' fueron detenidos en Puebla luego de ser buscados en el Estado de México por el delito de extorsión agravada.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), a través de la Coordinación General de Colaboración Interinstitucional y en estrecha coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), dio cumplimiento a órdenes de aprehensión de ambos masculinos.

Agentes ministeriales de ambas entidades colaboraron en labores de inteligencia de campo y gabinete para dar con su ubicación, logrando localizar a Aldo 'N' de 41 años de edad en la zona de Amalucan en la capital poblana.

Los elementos de seguridad le dieron alcance cuado iba a bordo de un vehículo, posteriormente se le notificó el mandamiento judicial que tiene vigente en su contra por presuntos actos de extorsión cometidos con violencia y en coparticipación.

Aldo 'N' fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales en Puebla en donde posteriormente lograron la captura de Gabriel 'N'.

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, Gabriel 'N' de 65 años de edad había acudido a las inmediaciones de la sede central de la institución ministerial luego de enterarse de la detención de su familiar.

Gracias a las labores de vigilancia en dicha institución, agentes investigadores detectaron su presencia y al verificar sus registros confirmaron que contaba con una orden de aprehensión derivada de la misma causa penal, por lo que se efectuó su detención

formal.

Luego de realizar los protocolos de ley e informarles los derechos que les asisten, Aldo 'N' y Gabriel 'N' fueron entregados a personal de la FGJEM para su traslado al Estado de México y quedaron a disposición del Organo Jurisdiccional que los requirió a fin de definir su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla dio a conocer que mantiene una estrecha coordinación interinstitucional como instancias de procuración de justicia de todo el país para combatir el delito y evitar la impunidad.

Con información de N+

MCS