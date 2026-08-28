Seguridad

Capturan en Puebla a Dos Sujetos Buscados en el Estado de México por Extorsión

Gabriel 'N' fue detenido en las instalaciones del Ministerio Público cuando acudió tras ser informado del arresto de su familiar.

Aldo 'N' y Gabriel 'N' fueron detenidos en Puebla por extorsión agravada en EdoMex.Aldo 'N' y Gabriel 'N' fueron detenidos por extorsión agravada. Foto: N+ | Ilustrativa

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Dos hombres buscados por extorsión en Edomex fueron ubicados en Puebla. La colaboración entre fiscalías permitió su arresto.

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