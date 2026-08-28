Detienen a Presunto Responsable de Lesiones durante Accidente Vial en Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) dio a conocer el cumplimiento de una orden de aprehensión contra Félix ‘N’ por ser presunto responsable del delito de lesiones por culpa.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, el hoy detenido habría provocado un accidente vial entre dos motocicletas en el municipio tlaxcalteca de Panotla, donde el otro conductor terminó con la pierna fracturada.

Tras el incidente, ocurrido el 26 de octubre de 2025, Félix ‘N’ fue vinculado a proceso por el delito de lesiones por culpa. Sin embargo, no se presentó a una audiencia intermedia, por lo que se solicitó su arresto.

Este viernes 28 de agosto de 2026 se registró un choque entre dos vehículos en la ciudad de Puebla, específicamente en la intersección de calle 7 Norte y avenida 52 Poniente.

🚨 Atendimos un accidente vehicular en Puebla capital.



El @Gob_Puebla, a través de de esta coordinación, con apoyo de SUMA y Policía de la Ciudad, atendió un percance registrado en la intersección de Calle 7 Norte y Avenida 52 Poniente.



Como resultado del incidente, personal… pic.twitter.com/ou7oThdzHg — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) August 28, 2026

Como resultado del incidente, personal de emergencia realizó la valoración de dos personas. Se descartó derrame de aceite y se desconectaron los acumuladores de los vehículos para reducir riesgos.

El accidente fue atendido por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital poblana, mientras que paramédicos del Servicio Médica de Urgencias Avanzadas (SUMA) atendieron a los lesionados.

Con información de N+

GMAZ