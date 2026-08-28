Seguridad

Detienen a Presunto Responsable de Lesiones durante Accidente Vial en Tlaxcala

Félix 'N' habría provocado el choque entre dos motocicletas en el municipio de Panotla, donde el otro conductor se fracturó la pierna.

Detenido Félix N Lesiones por Culpa Accidente Vial Choque Motocicletas Panotla TlaxcalaDetienen a Sujeto por Presuntas Lesiones Culposas durante Accidente en Panotla, Tlaxcala. Foto: Facebook Fiscalía del Estado de Tlaxcala

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Accidente en Tlaxcala: Félix 'N' detenido por lesiones tras choque de motocicletas. Conductor herido con fractura. Conoce más sobre el caso.

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