Asesinan a Federico García Parra, Profesor y Líder Comunitario en Guerrero

El maestro Federico García Parra fue asesinado en el municipio de Zapotitlán Tablas, Guerrero. El docente era reconocido por su labor en las comunidades indígenas de la sierra de la montaña; exigen justicia.

De acuerdo con los primeros reportes, el docente originario de Huitzapula y especialista en lingüística también se desempeñaba como supervisor de la Zona Escolar 087 en dicha comunidad.

Los medios de la localidad señalan que Federico fue atacado cuando salía de su trabajo el 26 de agosto. Realizaba diversas actividades previo al arranque del Ciclo Escolar 2026-2027. Aunque trataron de brindarle ayuda para salvar su vida, los esfuerzos no fueron suficientes.

Se desconoce si el maestro había recibido amenazas; no obstante, su activismo a favor de los estudiantes, asuntos agrarios y la lucha por preservar las costumbres de la comunidad de Los Me’phaa podrían ser algunos de los motivos por los que fue víctima de la violencia. Serán las autoridades quienes determinen el móvil y esclarezcan el caso.

En las comunidades ubicadas en la Sierra Madre del Sur y la Costa Chica del estado de Guerrero, Federico García Parra estaba comprometido con preservar la lengua que también se llama Me’phaa, la cual es parte de un subgrupo que está a punto de desaparecer.

A través de redes sociales, la comunidad, compañeros y estudiantes han lamentado su asesinato. Son estos últimos quienes aseguran que su “ausencia duele”. Así lo dejan ver en los mensajes que han compartido para recordar sus enseñanzas, pero también para exigir justicia.

“Tu ausencia duele, profe, pero tu sabiduría y tus enseñanzas vivirán por siempre en nuestra memoria. Quizá olvidemos muchas de las lecciones en el aula, pero nunca olvidaremos la clase de ser humano que fuiste”, escribió PD Checho.

Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el asesinato del maestro Federico García Parra, por lo que los habitantes piden que se identifique y localice a los presuntos responsables.

También exigen a las autoridades mayor presencia policial oficial en las comunidades serranas, ya que señalan que en municipios como Zapotitlán Tablas, Atlixtac y Acatepec operan grupos criminales que se hacen pasar por policías comunitarios; presuntamente están vinculados a hechos de violencia y homicidios.

EPP