Seguridad

Asesinan a Federico García Parra, Profesor y Líder Comunitario en Guerrero

El docente era reconocido por su trabajo en la preservación de la lengua me'phaa en la zona serrana

Elementos de seguridad durante labores de vigilancia en la zona serrana de GuerreroFoto: Archivo
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