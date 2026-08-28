Menor es Detenido por Golpear a su Abuelo tras Quererlo Internar en Hermosillo

Un adolescente de 15 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, señalado por agredir físicamente a su abuelo, de 77 años de edad, en un domicilio de la colonia San Benito por tratar de que ingresara a un centro de rehabilitación contra las drogas.



El reporte de violencia familiar se atendió alrededor de las 17:20 horas del jueves luego de que el adulto mayor solicitara la intervención de los agentes en la calle Michoacán, donde manifestó haber sido víctima de una agresión por parte de su nieto.



De acuerdo con lo expuesto por el perjudicado ante los oficiales, el conflicto comenzó cuando le comunicó al adolescente que tenía la intención de internarlo en un centro de rehabilitación.



Ante esta situación, el menor presuntamente reaccionó de manera violenta y golpeó a su abuelo con el puño cerrado directamente en la nariz, motivo por el cual fue asegurado y quedó a disposición de las autoridades correspondientes por el delito de violencia familiar.