Seguridad

Menor es Detenido por Golpear a su Abuelo tras Quererlo Internar en Hermosillo

El adulto quería ingresar al joven de 15 años a un centro de rehabilitación en Sonora.

Menor es Detenido por Golpear a su Abuelo tras Quererlo Internar en HermosilloMenor es Detenido por Golpear a su Abuelo tras Quererlo Internar en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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