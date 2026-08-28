Caen Integrantes de ‘Los Patines’, Banda Relacionada con Homicidios y Extorsiones en CDMX

Luego de un intenso operativo en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, el Gabinete de Seguridad dio a conocer los detalles de la detención de al menos dos integrantes del grupo criminal “Los Patines”, quienes están vinculados con delitos graves en la Ciudad de México.

De acuerdo con las autoridades, estas acciones se llevaron a cabo en conjunto y derivaron del seguimiento a varias líneas de investigación sobre la célula delictiva.

“Se identificaron inmuebles utilizados por sus integrantes, por lo que mediante vigilancias fijas y móviles se recabaron datos de prueba suficientes con los que un juez de control otorgó las órdenes de cateo”, aseguró la dependencia en un comunicado.

Por esta razón, se realizó un despliegue coordinado de agentes de seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Guardia Nacional (GN) y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Durante las acciones efectuadas en los inmuebles ubicados en la colonia El Arenal, alcaldía Venustiano Carranza, donde detuvieron a dos personas, un hombre y una mujer. Asimismo, les aseguraron 115 dosis de cristal y un arma de fuego.

Según las indagatorias, los sospechosos presuntamente son integrantes de la banda conocida como “Los Patines”, que se vincula con homicidios, extorsiones, narcomenudeo y robo.

Las dos personas detenidas durante el operativo fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de su situación jurídica.

En la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, elementos de @SSPCMexico, @FGRMexico, @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @SSC_CDMX ejecutaron tres cateos, donde detuvieron a dos integrantes de la célula delictiva “Los Patines”, relacionada con homicidios, extorsiones,… pic.twitter.com/wFljkcJ7cU — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 28, 2026

EPP