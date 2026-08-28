Seguridad

Caen Integrantes de ‘Los Patines’, Banda Relacionada con Homicidios y Extorsiones en CDMX

La detención de los integrantes de la organización criminal ocurrió tras un operativo en la alcaldía Venustiano Carranza

Elementos de SSC durante un operativo en calles de la CDMXFohto: Cuartoscuro | Archivo
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