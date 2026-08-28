Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón (DSPM), a través de la Unidad Violeta, resguardaron a una menor de aproximadamente tres años de edad, quien fue localizada sola en calles de la colonia Ampliación Fuentes del Sur.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes realizaban un recorrido de vigilancia por el sector y detectaron a la niña sin la supervisión de algún adulto, por lo que procedieron a brindarle atención y ponerla bajo resguardo.

Ante la situación de riesgo, los oficiales activaron el protocolo de atención correspondiente y solicitaron el apoyo de la Unidad Violeta, cuyos elementos dieron aviso a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) para que se determinara la medida de protección necesaria.

Por disposición de la autoridad, la menor fue trasladada a Casa Nana, ubicada al interior de Ciudad DIF, donde quedó bajo resguardo mientras continúan las investigaciones para garantizar su seguridad y bieniestar.

Por disposición de la autoridad, la menor fue trasladada a Casa Nana, ubicada al interior de Ciudad DIF, donde quedó bajo resguardo mientras continúan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que fue localizada y determinar si existe algún familiar que pueda hacerse responsable de ella, priorizando en todo momento su seguridad y bienestar.