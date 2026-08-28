Seguridad

Unidad Violeta Resguarda a Niña de 3 Años Localizada Sola en Torreón

Los elementos de seguridad encontraron a la menor sin la supervisión de algún adulto.

Unidad Violeta Resguarda a Niña de 3 Años Localizada Sola en TorreónElementos de seguridad localizaron a la menor durante un recorrido de vigilancia. Foto: N+

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