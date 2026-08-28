Accidentes

Vehículo Pesado Choca Contra Casa al Irse en Reversa en Veracruz

El percance ocurrió detrás del Mercado Revolución y provocó afectaciones viales; por fortuna ninguna persona resultó herida.

Camión repartidor se va de reversa en la subida del rastro cerca del mercado revolución en CórdobaCamión repartidor se va de reversa en la subida del rastro cerca del mercado revolución en Córdoba. Foto: N+

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En Córdoba, camión se va en reversa y choca con una vivienda. Afectaciones viales, no hubo reporte de personas heridas.

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