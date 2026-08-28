Vehículo Pesado Choca Contra Casa al Irse en Reversa en Veracruz

En Córdoba, un accidente se registró en la parte trasera del Mercado Revolución, sobre la zona conocida como la “Subida del Rastro”, donde un vehículo pesado se fue de reversa y terminó impactándose contra una vivienda.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad perteneciente a una empresa a circulaba por la zona, cuando por causas que no han sido precisadas, comenzó a desplazarse en reversa hasta colisionar contra el inmueble.

Afortunadamente, derivado de este incidente no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del percance, solo algunos daños materiales.

El incidente generó afectación a la circulación vehicular en el lugar, por lo que se exhortó a los automovilistas y peatones a extremar precauciones al manejar.