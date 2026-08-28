Helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana se Desploma en Durango y Deja 2 Heridos

Un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana en el que viajaban seis tripulantes perdió el control mientras sobrevolaba una zona boscosa en Durango y se desplomó.

El accidente ocurrido en el municipio de Pueblo Nuevo, al este de Durango, dejó un saldo de dos heridos, los cuales presentaban golpes leves.

Fuentes federales confirmaron el accidente en el que se vio involucrada la aeronave tipo UH-60M Black Hawk.

El momento del desplome fue captado en un video, en el que se observa cómo el helicóptero pierde el control y comienza a dar vueltas hasta impactarse.

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Este tipo de aeronaves es empleado por la Fuerza Aérea Mexicana debido a su versatilidad para múltiples tareas, desde misiones de rescate hasta combate al crimen organizado.

México cuenta con una de las flotas más grandes de helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk en Latinoamérica para la vigilancia y seguridad nacional.

AMP