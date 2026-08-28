Accidentes

Helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana se Desploma en Durango y Deja 2 Heridos

A bordo de la aeronave militar viajaban seis tripulantes; el incidente ocurrió en el municipio de Pueblo Nuevo

Helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoHelicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

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