Internacional

Los 29 Reyes Que Quedan en el Mundo Tras la Muerte de Harald V en Noruega

Hay 43 monarquías actuales en el mundo, aunque las atribuciones o poderes varían y Carlos III del Reino Unido es rey en 15 estados soberanos

Cuántos reyes hay en el mundo y qué países aún tienen monarquías tras muerte de Harald V de NoruegaEl rey Carlos III es el jefe de estado de 15 países soberanos en el mundo. Foto: Reuters

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