Los 29 Reyes Que Quedan en el Mundo Tras la Muerte de Harald V en Noruega

La noticia de la muerte del rey Harald V sorprendió a muchos al tratarse del monarca más longevo de Europa, con 89 años de edad, pero también abrió la conversación de las monarquías actuales, por eso te compartimos cuántos reyes hay en el mundo y qué países aún tienen este tipo de forma de gobierno en 2026.

El rey de Noruega murió este viernes 28 de agosto en un hospital de Oslo, sitio en el que se encontraba internado por una anemia severa desde hace varios días. Al confirmarse su fallecimiento, México expresó sus más sentidas condolencias al pueblo noruego y al gobierno de dicho país.

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En la actualidad existen 43 estados soberanos en el mundo, es decir que tienen reyes, aunque sus atribuciones y poderes varían en cada nación. Esto se debe a que las monarquías se dividen en dos tipos:

Monarquía constitucional: Aplica cuando el monarca gobierna de acuerdo con una constitución y las leyes que rigen al estado).

Monarquía absolutista: Es cuando el monarca tiene el poder absoluto.

Un claro ejemplo de monarquía constitucional es el Reino Unido, donde el rey Carlos III ejerce la función de jefe de estado, pero el Jefe de Gobierno (o primer ministro) es Andy Burnham y es él quien dirige el poder ejecutivo y la administración del país.

En algunos países se maneja la monarquía absolutista, como en Arabia Saudí, donde los reyes tienen todo el poder político e influyen en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Sin importar si son constitucionales o absolutistas, las monarquías actuales también pueden ser hereditarias o electivas, cuando los reyes o soberanos son elegidos o tienen un cargo vitalicio.

La monarquía hereditaria es la más común. Este es el caso de la mayoría de los países europeos, como Reino Unido, donde Carlos III heredó el trono de la exreina Isabel II, fallecida el 8 de septiembre de 2022.

En cuanto a la monarquía electiva, el rey es elegido por por medio de una votación. El mejor caso es el Vaticano, donde el Papa es un monarca absolutista, implementa la teocracia como forma de gobierno, pero es elegido por un colegio de cardenales a través del famoso cónclave.

Después de toda esta información, a continuación te dejamos la lista de los 29 reyes que hay en el mundo y los países que aún tienen monarquías como forma de gobierno en 2026:

Carlos III: Reino Unido, Antigua y Barbuda, Australia, Bahamas, Belice, Canadá, Granada, Islas Salomón, Jamaica, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Tuvalu. Joan-Enric Vives: Andorra. Emmanuel Macron: Andorra (este país tiene dos figuras como jefes de Estado, al tratarse de un coprincipado parlamentario). Salmán bin Abdulaziz: Arabia Saudí. Hamad bin Isa Al Jalifa: Baréin. Felipe: Bélgica. Muda Hassanal Bolkiah: Brunéi. Jigme Khesar Namgyel Wangchuck: Bután. Norodom Sihamoní: Camboya. Tamin bin Hamas Al Thani: Catar. Federico X: Dinamarca. Mohammed bin Zyed Al Nahyan: Emiratos Árabes Unidos. Felipe VI: España.

AO