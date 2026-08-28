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Activan Doble Alerta por Fuertes Lluvias en CDMX: Calzada Ignacio Zaragoza se Inunda

Se espera la caída de lluvia de entre 15 y 49 milímetros, en algunos casos acompañada de caída de granizo

Continúan las fuertes lluvias en la capital. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoContinúan las fuertes lluvias en la capital. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

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