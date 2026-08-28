Activan Doble Alerta por Fuertes Lluvias en CDMX: Calzada Ignacio Zaragoza se Inunda

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó esta tarde las alertas Amarilla y Naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en la capital del país.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, se prevé que estas condiciones prevalezcan en un periodo comprendido entre las 20:10 y 00:00 horas. Iztapalapa es uno de los puntos afectados, con una inundación que se registraba en la Calzada Ignacio Zaragoza, lo que impedía la circulación de autos por esta importante arteria vial.

Se espera la caída de lluvia de entre 15 y 49 milímetros, en algunos casos acompañada de granizo, lo que puede provocar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas.

Con corte a las 16:25 horas, la Alerta Amarilla se mantiene activa por fuertes lluvias en las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza.

En tanto, la Alerta Naranja permanecía activa en las alcaldías Xochimilco, Coyoacán e Iztapalapa.

🟠 | Se activa #AlertaNaranja en @Alcaldia_Coy, @Alc_Iztapalapa y @XochimilcoAl por pronóstico de lluvias fuertes.



🟡 | Se mantiene #AlertaAmarilla en la Ciudad de México por pronóstico de lluvias fuertes.



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Por lo anterior, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda a la población retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y, si se sale de casa, usar paraguas o impermeable.

Esta tarde se observa el desarrollo de lluvias de intensidad moderada a fuerte en Iztapalapa, así como de intensidad débil en Azapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero e Iztacalco.

Se prevé que las lluvias se generalicen e intensifiquen esta tarde en la capital, las cuales pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, alertaron las autoridades capitalinas.

🌧 Se observa el desarrollo de #lluvias de intensidad moderada a fuerte en @Alc_Iztapalapa.



Lluvias de intensidad débil en @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @TuAlcaldiaGAM y @IztacalcoAl.



Se prevé que las lluvias se generalicen e intensifiquen esta tarde en la… pic.twitter.com/AaRUssgm8f — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 28, 2026

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