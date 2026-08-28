Seguridad

Dictan Prisión Preventiva a Juan Jesús 'N', Implicado en el Caso Dafne Zapata Quintos

El sujeto acusado de abuso contra una menor de edad en una escuela militarizada, permanece bajo resguardo de las autoridades correspondientes

Prisión Preventiva a Juan Jesús 'N' Implicado en el Caso Dafne Zapata QuintosPrisión Preventiva a Juan Jesús 'N' Implicado en el Caso Dafne Zapata Quintos. Foto: FGJ

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+