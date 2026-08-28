Dictan Prisión Preventiva a Juan Jesús 'N', Implicado en el Caso Dafne Zapata Quintos

Concluyó la primera audiencia de Juan Jesús “N”, acusado por el delito de violación agravada en perjuicio de una menor de 16 años, originaria de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información proporcionada por el abogado de la víctima, Omar Pérez Hernández, durante la audiencia el imputado acogió al plazo constitucional de 144 horas, por lo que se tendrá continuación para determinar su situación jurídica el próximo 1 de septiembre, a las 16:30 horas.

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva justificada por dos años a Juan Jesús “N” y permanecerá privado de su libertad mientras avanza el proceso.

Tras concluir la audiencia, el detenido salió por la parte trasera de las instalaciones de la Ciudad Judicial, a bordo de una unidad de la Guardia Estatal para ser trasladado al CEDES de Altamira, donde permanecerá bajo resguardo de las autoridades.

Prisión Preventiva a Juan Jesús 'N' Implicado en el Caso Dafne Zapata Quintos. Foto: N+

Juan Jesús 'N' llegó este viernes a la Ciudad Judicial de Altamira, Tamaulipas, para participar en su primera audiencia inicial, luego de ser detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de agresión sexual agravada contra una menor.

El acusado arribó al inmueble alrededor de las 12:23 horas, donde se lleva a cabo el proceso judicial relacionado con los hechos que presuntamente ocurrieron meses atrás al interior de la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero.