Seguridad

Vinculan a Proceso a Lidia 'N' Por Violencia Familiar Contra Dos Menores en Reynosa

Las autoridades dieron a conocer la mujer quien es abuela de las menores, fue la responsable de su encadenamiento y maltrato.

Vinculan a Proceso a Lidia 'N' Por Violencia Familiar Contra Dos Menores en ReynosaVinculan a Proceso a Lidia 'N' Por Violencia Familiar Contra Dos Menores en Reynosa. Foto: SSP Tamaulipas

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Autoridades de Tamaulipas procesan a Lidia 'N' por violencia familiar. Dos menores fueron halladas encadenadas en la vía pública.

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