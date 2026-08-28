La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que el Agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos Cometidos contra las Mujeres por Razón de Género (FENNAM), llevó a cabo las acciones jurídicas necesarias para que un Juez de Control dictara Vinculación a Proceso en contra de Lidia “S”, por el delito de Violencia Familiar, en agravio de dos personas menores de edad.

Lo anterior, derivado de hechos registrados el 21 de abril de 2026, cuando Agentes de la Policía Investigadora atendieron un reporte relacionado con dos niñas menores de edad, quienes se encontraban en la vía pública y manifestaron desconocer dónde vivían. Asimismo, se informó que ambas presentaban cadenas y candados colocados en sus extremidades inferiores.

Al domicilio donde se resguardaban las menores, arribaron elementos de la Guardia Estatal y personal del Sistema DIF para trasladar a las menores, quienes no supieron decir donde vivían o mayores indicios de la situación en la que se encontraron.

Vinculan a Proceso a Lidia 'N' Por Violencia Familiar Contra Dos Menores en Reynosa. Foto: SSP Tamaulipas

"Llegan con una cadena arrastrando una cadena en sus piesitos, entonces inmediatamente se van los trabajadores sociales para allá y se encuentran con estas dos niñas, ropa muy sucia desnutrida no están escolarizadas, aparentemente solo una está registrada hemos logrado conseguir un acta de nacimiento de una de la que tiene siete y esté y no están ubicadas ni en tiempo ni en espacio", Frida Paoletti Leyva, Procuradora, Sistema DIF Reynosa.

El Juez de Control resolvió vincular a proceso a Lidia “S” abuela de las menores por el delito de Violencia Familiar, y estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.