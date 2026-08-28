Rescatan a Bebé tras Quedar Encerrado Dentro de Camioneta en Monterrey, Nuevo León

Un bebé de un año y dos meses de edad fue rescatado por elementos de seguridad luego de ser presuntamente olvidado al interior de una camioneta. Esta movilización ocurrió sobre la cale Junco De la Vega, entre Claveles y Lirios, en la colonia Cerro de la Silla, en Monterrey, Nuevo León.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido por la zona. En ese momento, una mujer de 26 años de edad les hizo señas para pedirles ayuda y mencionó que su hijo se encontraba encerrado dentro de una camioneta color gris oscuro que estaba estacionada.

La madre explicó que momentos antes había recogido al bebé de una guardería y lo metió a la camioneta. Después de cerrar la puerta del vehículo, no se percató de que el niño había tomado las llaves y accionado los seguros, por lo que quedó atrapado en el interior sin que ella pudiera abrir la camioneta.

Ante este hecho, los elementos municipales solicitaron apoyo de personal de seguridad del Tec de Monterrey y comenzaron a realizar las labores necesarias para poder abrir el vehículo. Después de algunos minutos, lograron ingresar a la camioneta y sacar al menor, quien se encontraba en buen estado de salud.

Una vez que el pequeño estuvo fuera del vehículo y en brazos de su madre, la mujer agradeció el apoyo recibido para poder poner a salvo a su hijo. El menor permaneció junto a ella después de ser rescatado, sin que se reportaran lesiones por el tiempo que estuvo encerrado en la camioneta.