Seguridad

Rescatan a Bebé tras Quedar Encerrado Dentro de Camioneta en Monterrey, Nuevo León

El menor habría accionado los seguros de las puertas del vehículo, por lo que su madre no pudo liberarlo

Rescatan a bebéAutoridades rescataron a un bebé del interior de una camioneta. Foto: Policía Monterrey

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Fue sobre la calle Junco de la Vega donde autoridades liberaron a un pequeño tras quedarse al interior de una camioneta

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