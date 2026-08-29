Así Funcionará la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata de Personas en México

La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) presentaron la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), la cual tiene por objetivo eficientar la localización de personas desaparecidas en México; así funcionará.

De acuerdo con el titular de la CNB, Arturo Medina, se trata de una estrategia en la que convergen los esfuerzos de distintas instituciones para la investigación de casos de personas desaparecidas. Por ello, iniciarán con el análisis de los registros actuales para tener un panorama más amplió de cada situación.

“(El análisis es para conocer) qué tratamiento se le va a dar a la información, cómo complementamos, cómo fortalecemos, pero también cómo vamos a atender donde en algunos casos es complejo, o que exige más trabajo”, afirmó.

En conjunto con la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, el funcionario explicó que la ANBI contempla la integración de un grupo de diez especialistas nacionales y extranjeros independientes, quienes fueron identificados con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.

Los expertos tienen perfiles diversos en análisis de datos, de información masiva, estadística, matemáticas, inteligencia artificial y desarrollo de programación, entre otras actividades.

“Su tarea, y la nuestra, será garantizar que el Registro realmente represente a las personas desaparecidas, verificar las bases de datos del registro nacional y darle un tratamiento a los registros sin información para la búsqueda”, señaló.

Asimismo, tendrán que acompañar el análisis del marco jurídico y las posibles reformas que se puedan derivar con la finalidad de eficientar la búsqueda y localización de personas. “Queremos que cada registro cuente con información suficiente”, puntualizó.

“El Registro Nacional debe ser, como establece la Ley, una herramienta efectiva para la búsqueda”, afirmó.

Otro de los puntos importantes de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata es que se tiene que garantizar que toda persona desaparecida cuente con una carpeta de investigación.

Debido a que es indispensable, porque la carpeta permite conocer el contexto de la desaparición, desarrolla líneas de investigación y genera información que pudiera resultar determinante para localizar o no a una persona.

“El inicio o apertura de estas carpetas (de investigación) corresponde a las fiscalías”, refirió.

Arturo Medina señaló que con las reformas y herramientas aplicadas, se tiene registro de 40 mil 628 coincidencias de personas con reportes de desaparición, pero que realizaron algún trámite apenas unos días del reporte de su desaparición. También tienen el registro de 3 mil 625 localizadas con vida.

La CNB, mediante las acciones en campo en todo el país y la colaboración con la Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Segob, ha puesto en marcha la ANBI, que se activa durante los primeros minutos tras el reporte de una desaparición.

Entonces, usan la información disponible, geolocalización, así como datos que sean relevantes para su ubicación. Las autoridades señalaron que gracias a la ANBI se han encontrado a 2 mil 572 personas, la gran mayoría dentro de las primeras 48 horas.

“Queremos que ninguna alerta se quede sin atención, ya que cada minuto cuenta”, enfatizó.

Por ello, es importante que en cada estado se habilite un espacio como el que existe en la Segob para la ANBI, ya que la coordinación entre las entidades es clave para dar con las personas desaparecidas.

Otro de los puntos que destacaron las autoridades, es la prevención. Lo anterior, porque es importante alertar a las personas, principalmente a los jóvenes, sobre sitios o plataformas que buscan captarlos para ser víctimas de algún delito.

Por lo tanto, ya trabajan con líneas aéreas, transportes y autoridades relacionadas con las plataformas en redes sociales, para emitir avisos de prevención o, en todo caso, eliminar de inmediato supuestos anuncios cuando sean detectados.

"Cada persona que logramos localizar representa una gran alegría y devolverles la tranquilidad a las familias", señaló.

EPP