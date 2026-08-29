Desaparecidos

Así Funcionará la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata de Personas en México

La estrategia contará con 10 especialistas nacionales y extranjeros para agilizar la localización de personas

La CNB presentó los avances de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata en MéxicoFoto: CNB
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