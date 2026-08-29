Guardia Estatal Resguarda a Menor Extraviado en Matamoros, Tamaulipas

Personal de la Guardia Estatal de Proximidad brindó atención y resguardo a un menor de edad que se encontraba extraviado en la Zona Centro de Matamoros.

Tras atender un reporte emitido por el (C5), elementos policíacos se entrevistaron con el menor, de 14 años de edad, quien refirió haber salido de su domicilio sin informar a sus familiares.

Asimismo, los agentes detectaron que el adolescente presentaba dificultades para comunicarse de manera fluida.

Para salvaguardar su integridad, personal de la Guardia Estatal procedió a su resguardo inmediato mientras se lleva a cabo la localización de sus padres o tutores legales.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reafirma su compromiso de actuar con prontitud ante las alertas ciudadanas y velar por el bienestar y la seguridad de la niñez en la entidad.