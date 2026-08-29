Seguridad

Guardia Estatal Resguarda a Menor Extraviado en Matamoros, Tamaulipas

Para proteger su integridad, fue resguardado por autoridades mientras localizan a sus padres o tutores legales.

Guardia Estatal Resguarda a Menor Extraviado en Matamoros, TamaulipasGuardia Estatal Resguarda a Menor Extraviado en Matamoros, Tamaulipas. Foto: N+

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Menor de 14 años resguardado por la Guardia Estatal en Matamoros tras extraviarse. La SSPT actúa con prontitud para localizar a sus padres y proteger su integridad.

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