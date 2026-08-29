Vinculan a Proceso a Implicados en Fraude en Examen de Ingreso a la UNAM

Luego de una audiencia de varias horas, un juez determinó la vinculación a proceso de Egar "N" y David "N", los dos hombres señalados de cometer fraude en el examen de ingreso a la licenciatura 2026 de la UNAM; ambos eran profesores.

Durante su presentación ante la autoridad judicial en las instalaciones de la colonia Doctores, la Fiscalía CDMX presentó las pruebas suficientes con las que el juez emitió la resolución en la que además fijó la prisión preventiva para ambas personas.

De acuerdo con los primeros reportes, los imputados eran docentes en la academia identificada como Más Preparación. Según las diligencias, en este lugar prometieron aprobar el examen por los alumnos; de hecho, se tiene conocimiento de que cobraron alrededor de 25 mil pesos por aspirante con la finalidad de "prepararlos" para ingresar a alguna de las carreras de la máxima casa de estudios.

Las investigaciones refieren que el día de la prueba que se desarrolló en línea, los estudiantes simularon estar frente a la cámara web, mientras Edgar 'N' y David 'N', presuntamente se escondieron en equipos de cómputo espejo para responder de forma remota la evaluación académica en su lugar.

Sin embargo, el sistema de seguridad digital de la UNAM y su Dirección General de Administración Escolar, detectaron anomalías técnicas en al menos nueve exámenes iniciales, identificando que los flujos de datos y geolocalizaciones de las direcciones IP coincidían directamente con las instalaciones físicas de la academia.

La Fiscalía de la CDMX, al recibir la denuncia de la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo las órdenes de cateo correspondientes en cuatro inmuebles relacionados. Durante el operativo incautaron discos duros, memorias y dispositivos de almacenamiento masivo con evidencias digitales.

El equipo legal de Egar "N" y David "N" rechazó su culpabilidad, no obstante, ambas personas permanecerán bajo resguardo de las autoridades. Se fijó un plazo de cinco meses para la investigación complementaria.

HVI