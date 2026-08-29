Seguridad

Vinculan a Proceso a Implicados en Fraude en Examen de Ingreso a la UNAM

La empresa para la que laboraban cobró 25 mil pesos a aspirantes para prepararlos para el examen de licenciatura

Vinculan a Proceso a Implicados en Fraude en Examen de Ingreso a la UNAMJuzgados de Doctor Lavista en la Ciudad de México. Foto: Google maps
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+