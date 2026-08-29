Claves de la Ley Trasciende, Iniciativa que Promueve la 'Muerte Digna' en México

La iniciativa de la Ley Trasciende llevó este día a cientos de personas a manifestarse en calles del Centro Histórico, con la finalidad de conseguir una reforma que ayude a las personas a tener una muerte digna y eutanasia en la Ciudad de México. Pero, ¿cómo se aplicaría y quiénes podrían acceder a ella?

Durante la movilización que inició en la explanada del Palacio de Bellas Artes, hizo una parada en el Congreso local y posteriormente concluyó en el Zócalo de CDMX; los manifestantes pidieron a los legisladores atender la petición de reforma a la Ley de Salud Federal.

El contingente fue encabezado por Samara Martínez, activista que ha impulsado la Ley Trasciende, que consiste en una modificación al artículo 166 de la legislación antes mencionada, para legalizar y despenalizar la eutanasia.

Lo anterior, porque aunque en la Ciudad de México se reconoce el derecho a la muerte digna, existe controversia para reconocer el concepto de “vivir con dignidad”, ya que implica hacerlo hasta el fallecimiento.

En una entrevista realizada por N+ a Samara Martínez en octubre de 2025, la joven señaló que su propuesta está basada en la experiencia, debido a que padece enfermedades que son crónico degenerativas, las cuales no tienen cura.

“¿Por qué me voy a ir por la ‘puerta chica'? Lo único que he hecho en esta vida es luchar por estar viva; yo me quiero ir por la ‘puerta grande'”, dijo en aquella ocasión.

Sin embargo, aseguró que no solo busca dignificar su muerte, también la de otras personas que todos los días se enfrentan a enfermedades incurables que incapacitan su autonomía, generan gastos y deudas a sus seres queridos.

La Ley Trasciende establece que cualquier persona que tenga una condición discapacitante, amenazante para la vida, provocada por una enfermedad crónico degenerativa o que se encuentre ya en una fase terminal de la enfermedad, pueda solicitar el derecho a morir dignamente.

Es importante destacar que la persona que quiera solicitar esa medida, tiene que realizar todo un proceso para constatar que es candidata a este derecho. Entre los requisitos se mencionan ser mayores de edad, estar en pleno uso de sus facultades mentales, así como comprobar el diagnóstico mínimo por dos médicos especialistas.

El documento establece que, una vez que se tenga toda esa información, el paciente la haría llegar a un notario público, quien verificaría cada detalle y 5 días después, emitiría el documento que certifique que la persona tiene una enfermedad o padecimiento incurable para acceder a la eutanasia.

Luego, ese certificado debería presentarse ante la institución encargada y en un plazo no mayor a 48 horas, las autoridades tendrían que dar el fallo, es decir, si es aplicable o no.

La Ley Trasciende también cuenta con un apartado en el que se respeta la objeción de conciencia, es decir, que ningún médico puede ser obligado a practicar el proceso si no lo desea. No obstante, en caso de que se lleve a cabo por alguna institución de salud pública, en este organismo sí debe existir un encargado que pueda practicarla.

EPP