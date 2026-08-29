Salud

Claves de la Ley Trasciende, Iniciativa que Promueve la 'Muerte Digna' en México

La Ley Trasciende establece que cualquier persona que tenga una condición discapacitante pueda solicitar el derecho a morir dignamente

Manifestantes durante protesta a favor de la Ley Trasciende al exterior del Palacio de Bellas ArtesFoto: MuerteDignaYa
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