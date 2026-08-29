Economía

Suspenden Indefinidamente un Turno en Planta Armadora Volkswagen en Puebla

El sindicato de los trabajadores emitió un comunicado para aclarar rumores sobre el presunto despido de personal de dicha empresa.

Suspendido Indefinidamente Turno Producción Planta Armadora Volkswagen Cuautlancingo PueblaSuspenden un Turno en Planta Armadora Volkswagen en Cuautlancingo, Puebla. Foto: N+

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Incertidumbre en Volkswagen Puebla: suspenden un turno de producción y se estima el despido de 800 empleados. El sindicato aclara rumores y propone soluciones para preservar empleos.

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