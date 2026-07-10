Volkswagen Recortará Producción y Gama de Modelos para Afrontar Crisis Histórica

La automotriz alemana Volkswagen planea reducir drásticamente su gama de modelos y recortar aún más su capacidad de producción, mientras el mayor fabricante de automóviles de Europa considera una profunda reestructuración que, según fuentes, podría costar alrededor de 100 mil empleos.

Volkswagen se enfrenta a una presión sin precedentes para reestructurar el modelo de negocio que sustentó con poco éxito durante décadas, al tiempo que lidia con los altos costes y el exceso de capacidad en su mercado interno.

Estos factores, junto con la creciente competencia china, la regulación y los aranceles de importación estadounidenses, han reducido a la mitad sus márgenes de beneficio entre 2021 y 2025.

Compañía reducirá gradualmente su gama de vehículos hasta 50%

Tras una reunión de su consejo de supervisión, la compañía anunció el jueves que reducirá gradualmente su gama de vehículos hasta en un 50%, concentrándose en los segmentos de mercado más atractivos. La capacidad de producción se reducirá a nueve millones de vehículos anuales, frente a los diez millones actuales.

"La situación global ha seguido deteriorándose en los últimos doce meses", declaró Oliver Blume, CEO de Volkswagen. "Por eso estamos actuando ahora".

De acuerdo con la agencia Reuters, el CEO de Volkswagen está considerando el cierre de cuatro plantas alemanas, Hannover, Emden, Zwickau y la planta de Audi en Neckarsulm, y el recorte de hasta 100 mil puestos de trabajo, aproximadamente el doble de los previstos actualmente, en la que sería la mayor reestructuración de Volkswagen hasta la fecha.

Anuncio causa protestas masivas de trabajadores

Volkswagen no ofreció detalles sobre posibles recortes de empleo y cierres de fábricas, que provocaron protestas masivas de trabajadores en las instalaciones de la compañía el jueves.

La perspectiva de cierres de plantas y profundos recortes de empleo en una de las empresas más emblemáticas de Alemania, fundada hace 89 años, ejemplifica los desafíos que enfrenta la mayor economía de Europa, que lucha contra el débil crecimiento y los altos costos laborales y energéticos.

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La denominada complejidad de la oferta, incluyendo el número de opciones de equipamiento, se reducirá hasta en un 75%.

En la reunión de la junta directiva celebrada el jueves en la sede de Volkswagen en Wolfsburg, Blume se enfrentó a los influyentes representantes sindicales del comité, quienes se oponen a recortes más profundos en todo el grupo, que incluye las marcas Audi y Porsche.

También está bajo presión de las familias propietarias de Porsche y Piech, cuyas inversiones principales han perdido decenas de miles de millones de euros en valor de mercado en los últimos años. Las acciones de Volkswagen han perdido más de la mitad de su valor en los últimos tres años.

HVI