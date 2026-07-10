Volkswagen Recortará Producción y Gama de Modelos para Afrontar Crisis Histórica

La compañía anunció que reducirá gradualmente su gama de vehículos hasta en un 50%, concentrándose en los segmentos de mercado más atractivos

Volkswagen Recortará Producción y Gama de Modelos al Afrontar Crisis HistóricaEmpleados de Volkswagen y miembros del sindicato se manifiestan en la sede de la empresa automotriz alemana, 9 de julio 2026. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La capacidad de producción de la automotriz alemana se reducirá a nueve millones de vehículos anuales. Además el CEO de Volkswagen está considerando el cierre de cuatro plantas alemanas, Hannover, Emden, Zwickau y la planta de Audi en Neckarsulm

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+